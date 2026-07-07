La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 8 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Caner ed Emir prendono una decisione: voglio smettere di fare le spie rispettivamente per Ender e Yildiz.
Nel mentre, Erim va a vivere a casa di Ender; la donna sospetta che il figlio le stia nascondendo qualcosa.
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