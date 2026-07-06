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Forbidden Fruit

SERIE TV06 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 7 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 7 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 luglio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Alla festa a sorpresa di Kaya, Kerim si insospettisce della confidenza improvvisa tra Zehra e Mert. Nel frattempo, Ender insiste con Caner affinché chieda ad Emir informazioni sulla festa.

Infine, alla festa, Yildiz si trova a disagio per l'atteggiamento di Erim.

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