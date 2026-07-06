La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 7 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alla festa a sorpresa di Kaya, Kerim si insospettisce della confidenza improvvisa tra Zehra e Mert. Nel frattempo, Ender insiste con Caner affinché chieda ad Emir informazioni sulla festa.
Infine, alla festa, Yildiz si trova a disagio per l'atteggiamento di Erim.
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