La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 5 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mert consiglia a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza un'eccentrica festa a tema "cattivi" per il compleanno di Caner.
Cosa succederà durante la festa?
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