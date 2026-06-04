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Forbidden Fruit

SERIE TV04 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 5 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 5 giugno dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 giugno

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert consiglia a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza un'eccentrica festa a tema "cattivi" per il compleanno di Caner.

Cosa succederà durante la festa?

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