La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 4 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika si vendica delle accuse confidando a Kaya il segreto sulle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio.
Nel frattempo, Yildiz ammette a sé stessa di amare Kerim, ma Halit continua a chiederle di tornare a casa.
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