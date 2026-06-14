La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 15 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kerim inizia a manipolare Halit, facendogli credere che un'azienda concorrente sta tentando di sottrarlo alla Argun Holding con un'offerta di lavoro particolarmente vantaggiosa.
Questa strategia costruita ad arte da Kerim, spinge Halit a reagire.
Halit offrirà un nuovo contratto a Kerim?
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