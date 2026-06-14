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Forbidden Fruit

SERIE TV14 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 15 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 15 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 giugno

Gokhan Alkan (Kerim)in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim)in una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim inizia a manipolare Halit, facendogli credere che un'azienda concorrente sta tentando di sottrarlo alla Argun Holding con un'offerta di lavoro particolarmente vantaggiosa.

Questa strategia costruita ad arte da Kerim, spinge Halit a reagire.

Halit offrirà un nuovo contratto a Kerim?

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