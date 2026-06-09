La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 10 giugno dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Le famiglie di Lila e di Yigit sono riunite per la loro cerimonia di fidanzamento.
Dopo aver bevuto il mix preparato da Yildiz per il tradizionale rito del caffè, Yigit accusa un malore a causa di un'allergia sconosciuta alla ragazza.
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