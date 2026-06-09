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Forbidden Fruit

SERIE TV09 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 10 giugno dalle 14:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Le famiglie di Lila e di Yigit sono riunite per la loro cerimonia di fidanzamento.

Dopo aver bevuto il mix preparato da Yildiz per il tradizionale rito del caffè, Yigit accusa un malore a causa di un'allergia sconosciuta alla ragazza.

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