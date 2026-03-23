Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz fa un colloquio con una tata, ma decide di non assumerla vista la cifra esorbitante che le chiede; così propone ad Aysel di fare lo stesso lavoro per la metà del compenso.
Halit fa visitare a Yildiz la casa che ha comprato per Halit Can e le propone di tornare insieme. Confusa, la ragazza stila insieme a Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell'uomo.
Halit viene a sapere che il suo peggior nemico ha un'alleata inaspettata.
Halit rintraccia Sahika in Svizzera, manda due uomini a prelevarla e a riportarla indietro.
Yigit pretende una risposta da Kaya ed Ender.
Ender e Kaya cercano disperatamente Yigit, scomparso dopo uno diverbio con la madre.