Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile

Yildiz fa un colloquio con una tata, ma decide di non assumerla vista la cifra esorbitante che le chiede; così propone ad Aysel di fare lo stesso lavoro per la metà del compenso.



Halit fa visitare a Yildiz la casa che ha comprato per Halit Can e le propone di tornare insieme. Confusa, la ragazza stila insieme a Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell'uomo.



Halit viene a sapere che il suo peggior nemico ha un'alleata inaspettata.



Halit rintraccia Sahika in Svizzera, manda due uomini a prelevarla e a riportarla indietro.



Yigit pretende una risposta da Kaya ed Ender.



Ender e Kaya cercano disperatamente Yigit, scomparso dopo uno diverbio con la madre.

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