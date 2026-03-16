Caner e Leyla in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 23 al 28 marzo

Halit è furioso con Lila per aver sposato Yigit, caccia Sahika di casa per aver fatto esplodere questo scandalo e intima a Yildiz di trasferirsi con il bambino alla villa.

Intanto, Hilmi rapisce Leyla.

L'onda lunga della rivelazione di Sahika riguardo al matrimonio di Lila e alla paternità di Kaya travolge tutti. Ender prova a parlare con i suoi figli, ma riceve un netto rifiuto da entrambi. Disperata, trova accoglienza solo da Yildiz, che è pronta a consolarla con la abituale ironia.

Nel frattempo, Lila, depressa e delusa da Yigit, accetta l'iniziativa di Halit di far annullare il matrimonio. Yigit invece, si rifiuta di firmare.

Sahika organizza l'incontro con il finanziatore, Pierre, il quale pone come condizione l'acquisizione delle quote di Ender.

Durante il ricovero, Halit vede Nadir entrare nella sua stanza, ma quando lo riferisce al medico, il dottor Suat, lui risponde che si è probabilmente trattato di allucinazioni, dovute ai farmaci che ha assunto per disintossicarsi dall'avvelenamento.

Intanto, Nadir tenta di avvicinarsi a Ender e si offre di riportarla a casa dopo averla incontrata in un ristorante. Usa lo stesso stratagemma con Yildiz, intavolando una discussione con lei in una caffetteria e suggerendole di essere padrona della sua vita, e infine con Yigit ed Emir, soccorrendoli dopo che un'auto li ha quasi investiti.

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