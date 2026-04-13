Tala.t Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 20 al 26 aprile

Yildiz chiede ad Ender di aiutarla a elaborare un piano per allontanare Leyla da suo marito, in cambio di alcuni favori da parte di Yildiz.

Ender incastra Leyla con una foto e la umilia davanti a tutti. Lei sospetta ma Kaya e Halit le credono; Erim, nel frattempo, presenta la sua nuova ragazza in famiglia.

Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia negli Stati Uniti. Intanto Yigit incontra Sahika e Kaya invita il figlio a indagare sulla sorella.

Leyla scopre chi ha diffuso le notizie su di lei, resta a Istanbul e Sahika prepara un inganno contro Yigit.

Yildiz ed Ender studiano un piano per fare in modo che Halit licenzi Leyla. Nel frattempo, Sahika trama per far sì che Halit si innamori di Leyla. A villa Argun si presenta Zerrin per aiutare Halit a gestire la situazione.

Yildiz decide di cercare la propria indipendenza economica e accetta un lavoro come presentatrice del meteo in TV.

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