La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda mercoledì 15 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda fatica a provare empatia verso Satilmis, anche perchè il bambino non sembra avere alcuna educazione. Inoltre, è terrorizzata dall'idea di perdere Arda che continua a considerare come il suo vero figlio.
Nel frattempo, Enver invita tutti a cena a casa sua per ritrovare un po' di tranquillità, ma Sirin cerca di rovinare il clima della serata: la ragazza insinua che Bahar e Ceyda siano responsabili del furto dei gioielli di Fazilet.
Infine, la serata viene rovinata dall'arrivo di Dursun, che vuole portarsi via Arda. Enver ha una reazione pericolosa.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.