Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 2 al 7 marzo

Caner, Ender e Yildiz mettono in atto il loro piano per smascherare Sahika.



Kaya accompagna a casa Leyla, e la cosa preoccupa Sibel.



Per Yildiz arriva davvero il tanto atteso giorno del parto.



Arrivano i tanto attesi risultati del test di paternità, ma Yildiz non è convinta: in bilico tra la depressione post partum e il desiderio di rivalsa, la donna incarica Aysel di prendere un campione di Halit per ripetere il test.



Con una scusa, Erim viene attirato fuori casa da Ender, la quale, dopo avergli ripetuto del suo incidente, gli lascia una vecchia foto di loro due insieme e una lettera colma d'affetto.

