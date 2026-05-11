Forbidden Fruit 3: le trame dal 18 al 24 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yigit viene a sapere che il ragazzo di Lila l'ha lasciata e cerca di starle vicino, ma lei lo respinge. Yildiz va a trovare Halit ed è mossa a compassione: manda quindi Aysel a fare la spesa e a cucinare a casa loro.
Fallito l'ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, architetta un piano per vendicarsi.
Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera.
Ender e Yildiz sospettano che dietro la morte di Nadir ci sia proprio Sahika. Anche Kaya non crede alla versione della sorella, secondo cui l'amore tra lei e Nadir era sincero.
Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale. Non riuscendo a pagare il conto, Halit viene umiliato pubblicamente.
Mentre Halit si adatta a fare il contabile in un supermarket, Yigit si fa assumere nel bar universitario dove lavora Lila per starle vicino.