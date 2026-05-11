Forbidden Fruit 3: le trame dal 18 al 24 maggio

Yigit viene a sapere che il ragazzo di Lila l'ha lasciata e cerca di starle vicino, ma lei lo respinge. Yildiz va a trovare Halit ed è mossa a compassione: manda quindi Aysel a fare la spesa e a cucinare a casa loro.



Fallito l'ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, architetta un piano per vendicarsi.



Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera.



Ender e Yildiz sospettano che dietro la morte di Nadir ci sia proprio Sahika. Anche Kaya non crede alla versione della sorella, secondo cui l'amore tra lei e Nadir era sincero.



Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale. Non riuscendo a pagare il conto, Halit viene umiliato pubblicamente.



Mentre Halit si adatta a fare il contabile in un supermarket, Yigit si fa assumere nel bar universitario dove lavora Lila per starle vicino.

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