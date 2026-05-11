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Forbidden Fruit

SERIE TV11 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le trame della settimana dal 18 al 24 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le trame dal 18 al 24 maggio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yigit viene a sapere che il ragazzo di Lila l'ha lasciata e cerca di starle vicino, ma lei lo respinge. Yildiz va a trovare Halit ed è mossa a compassione: manda quindi Aysel a fare la spesa e a cucinare a casa loro.

Fallito l'ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, architetta un piano per vendicarsi.

Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera.

Ender e Yildiz sospettano che dietro la morte di Nadir ci sia proprio Sahika. Anche Kaya non crede alla versione della sorella, secondo cui l'amore tra lei e Nadir era sincero.

Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale. Non riuscendo a pagare il conto, Halit viene umiliato pubblicamente.

Mentre Halit si adatta a fare il contabile in un supermarket, Yigit si fa assumere nel bar universitario dove lavora Lila per starle vicino.

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