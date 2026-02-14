Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 9 al 14 febbraio su Canale 5, Ender, data per morta, ritorna per convincere Yildiz a prendere una decisione.
Nel frattempo, Sahika vuole che Lila si innamori di Yigit per portare avanti il suo piano.
Intanto, Caner fa una scoperta importante e il libro di Zehra viene pubblicato.
Infine, Yildiz smaschera pubblicamente Sahika e Halit.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.