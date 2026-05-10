Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 4 al 10 maggio su Canale 5, Leyla è sempre più gelosa di Yildiz e annuncia ad Halit di voler lasciare la casa e chiudere la loro relazione.

Ender e Kaya propongono a Yigit di trasferirsi all'estero per proseguire gli studi.

Caner scopre dove vive Leyla e comunica a Ender che il proprietario della casa è proprio Halit.

Yigit accetta di trasferirsi in Svizzera, ma non riesce a dirlo a Lila.

Zerrin avverte Yildiz della possibilità che Halit abbia un'amante segreta. Per questo motivo, la donna decide di pedinare Halit.

Yildiz sorprende Halit insieme a Leyla e vuole andare via di casa insieme a suo figlio.

Yildiz incontra Leyla in ufficio e le salta addosso. Halit, furioso, firma l'accordo di divorzio.

Lila va all'aeroporto per fare una sorpresa a Yigit, ma lo trova in compagnia di una nuova fidanzata.

Yildiz rimane sconvolta da una proposta di Nadir: l'uomo le chiede di sposarlo.

Leyla comunica ad Halit di essere incinta.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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