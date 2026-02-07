Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 4 al 7 febbraio su Canale 5, Halit fa una proposta a Sahika.
Nel frattempo, dopo aver saputo delle imminenti nozze tra Sahika e Halit, Kaya prende una decisione.
Intanto, Sahika ha un piano da attuare per conto di un individuo misterioso.
Infine, Yildiz ricompare svelando ad Halit di essere incinta.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.