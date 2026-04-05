Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 30 marzo al 5 aprile su Canale 5, tra Leyla e Kaya scatta un bacio.

Yigit si incontra con Ender e Kaya e fa loro una proposta che sembrano non poter rifiutare.



Nel mentre, Halit rintraccia Sahika per opporsi all'alleanza tra Ender e Nadir. Il ritorno della donna crea parecchi squilibri e Yildiz va su tutte le furie.



Dopo aver discusso con Ender sul matrimonio con Kaya, Yigit scompare. Ender e Kaya si mettono sulle tracce del figlio e una volta trovato, accettano di sposarsi.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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