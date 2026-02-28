Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV28 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, il riassunto della settimana dal 23 al 28 febbraio

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, Yildiz viene investita davanti alla villa di Halit.

Nel frattempo, Leyla ottiene un documento falso.

Intanto, davanti a Erim e tutta la famiglia di Halit, Ender racconta cosa le è accaduto dopo la sua scomparsa.

Successivamente, Sabri tradisce Ender sotto minaccia di Sahika.

Allo stesso tempo, Leyla accompagna Kaya ad una festa.

Infine, Ender escogita un nuovo piano contro Sahika.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video