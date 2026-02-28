Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, Yildiz viene investita davanti alla villa di Halit.
Nel frattempo, Leyla ottiene un documento falso.
Intanto, davanti a Erim e tutta la famiglia di Halit, Ender racconta cosa le è accaduto dopo la sua scomparsa.
Successivamente, Sabri tradisce Ender sotto minaccia di Sahika.
Allo stesso tempo, Leyla accompagna Kaya ad una festa.
Infine, Ender escogita un nuovo piano contro Sahika.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.