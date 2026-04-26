Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 20 al 26 aprile su Canale 5, Ender fa in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto in intimo per incastrarla. Per l'umiliazione subita, Leyla si licenzia dalla holding di Halit.

Quando sta per scappare a Smirne, Leyla viene a sapere che Yildiz ha tramato alle sue spalle e la affronta. Successivamente si fa riassumere da Halit.

Sahika mette in atto un piano per ingannare Yigit; Kaya, quando scopre dal figlio che la sorella starebbe vivendo una vita sregolata, riporta Sahika a casa.

Sahika trama per far sì che Halit si innamori di Leyla; nel mentre, Halit fa tornare Zerrin dagli Stati Uniti per controllare Lila. Yildiz va a casa di Nadir per convincerlo ad aiutarla a far licenziare Leyla. L'uomo tradisce la fiducia di Yildiz e si allea con Sahika e Leyla.

Infine, Yildiz si ritrova a fare la presentatrice del meteo in TV.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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