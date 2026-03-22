Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 16 al 22 marzo su Canale 5, Hilmi fa una scoperta su sua moglie.
Nel frattempo, Halit vede Yildiz e Zehra in televisione e, successivamente, Yildiz riceve una proposta.
Intanto, Caner scopre la verità su Leyla e Yigit mette in atto il piano di Sahika.
Successivamente, Sahika rivela alcune scioccanti verità.
Infine, Kaya scopre che Leyla è scomparsa.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.