Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 13 al 19 aprile su Canale 5, Halit recupera una foto compromettente di Nadir. Nel mentre, Kaya diventa l'avvocato di Nadir.

Ricattata, Yildiz ruba la foto ad Halit e la consegna a Nadir, ma prima si salva una copia del cellulare. Halit va su tutte le furie quando scopre che non ha più la foto incriminata e accusa Ender del furto. Ender sospetta che c'entri Yildiz nella questione, così decide di affrontarla.

Ender si vendica di Yildiz attirandola con un inganno nel casinò di Nadir. Insieme a Zehra, Yildiz viene coinvolta per errore in una retata della polizia.

Yigit e Lila si riscoprono innamorati.

Una volta uscita di prigione, Yildiz riceve delle foto di Halit e Leyla sorpresi al ristorante. Nel corso di una cena, Ender origlia una chiamata di Nadir.

Infine, Kaya accede alla cassetta di sicurezza di sua madre e trova una chiavetta usb.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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