Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda mercoledì 8 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yigit si scontra duramente con Sahika. Successivamente la donna ricatta Ender e le propone di allearsi con lei.



Dopo aver parlato con Sahika, Ender fa il doppiogioco con Yildiz.



A causa di Sahika, Halit non riesce a esserci a una serata evento dell'associazione di cui Yildiz è diventata presidente. All'evento, Nadir mostra pubblicamente il suo sostegno a Yildiz. Quando lo viene a sapere, Halit va su tutte le furie.



Infine, a un evento della holding, Nadir fa una sorpresa a Halit.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda l'8 aprile in prima serata su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE