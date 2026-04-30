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Forbidden Fruit

SERIE TV01 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, il riassunto delle puntate del 30 aprile in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3 andati in onda il 30 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi 102, 103, 104 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 30 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver detto loro di essersi lasciato con Lila, Yigit dà un'altra comunicazione a Ender e Kaya.

Nel mentre, Leyla dice a Sahika che Halit le ha dato una casa. Poco dopo, Sahika tenta di sviare i sospetti di Ender su una presunta relazione tra Leyla e Halit.

Ender e Kaya scelgono di non divorziare e lo comunicano al figlio. Nel frattempo, un vecchio dipendente di Nadir fa una rivelazione ad Halit.

Infine, Halit dice a Nadir cosa ha scoperto su di lui.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 30 aprile in prima serata su Canale 5.

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