Negli episodi 102, 103, 104 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 30 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver detto loro di essersi lasciato con Lila, Yigit dà un'altra comunicazione a Ender e Kaya.
Nel mentre, Leyla dice a Sahika che Halit le ha dato una casa. Poco dopo, Sahika tenta di sviare i sospetti di Ender su una presunta relazione tra Leyla e Halit.
Ender e Kaya scelgono di non divorziare e lo comunicano al figlio. Nel frattempo, un vecchio dipendente di Nadir fa una rivelazione ad Halit.
Infine, Halit dice a Nadir cosa ha scoperto su di lui.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 30 aprile in prima serata su Canale 5.