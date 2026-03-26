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Forbidden Fruit

SERIE TV26 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, il riassunto delle puntate del 26 marzo in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3 andati in onda il 26 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 26 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yigit affronta Lila.

Nel frattempo, Yildiz aiuta Leyla a nascondersi dal marito e le offre ospitalità nella villa. Successivamente, non trovando la moglie a casa, Hilmi aggredisce Kaya.

Intanto, Shaika compie la sua vendetta avvelenando Yildiz, Halit, Ender e Aysel, ma il suo piano viene sventato da Leyla.

Infine, dopo essere stato salvato, Halit riceve la visita di Nadir.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 26 marzo in prima serata su Canale 5.

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