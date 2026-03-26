Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 26 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yigit affronta Lila.
Nel frattempo, Yildiz aiuta Leyla a nascondersi dal marito e le offre ospitalità nella villa. Successivamente, non trovando la moglie a casa, Hilmi aggredisce Kaya.
Intanto, Shaika compie la sua vendetta avvelenando Yildiz, Halit, Ender e Aysel, ma il suo piano viene sventato da Leyla.
Infine, dopo essere stato salvato, Halit riceve la visita di Nadir.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 26 marzo in prima serata su Canale 5.