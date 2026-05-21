Negli episodi 131, 132, 133 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 21 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sahika avvelena Nadir. Al funerale, si scopre che Nadir aveva sposato Sahika prima di morire.



Sahika, nuova proprietaria dell'azienda, licenzia Ender. Nel frattempo, Ender e Caner indagano su Sahika e il presunto matrimonio con Nadir.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 21 maggio in prima serata su Canale 5.

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