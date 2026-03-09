La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 9 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yigit riferisce a Sahika di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila, ma lei gli impone di allontanarsi, convinta che così facendo riuscirà a far crescere l’interesse della ragazza.
Di conseguenza, Yigit cambia atteggiamento e diventa improvvisamente freddo, lasciando Lila ferita e confusa.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.