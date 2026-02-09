La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 9 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika è determinata a estromettere Yildiz, approfittando del desiderio di Halit di avere un figlio maschio. Per riuscirci, spinge Erim a convincere il padre a relegare Yildiz negli alloggi della servitù, isolandola dal resto della famiglia.
Intanto, Zehra subisce un duro colpo: il suo computer viene hackerato e il manoscritto del suo libro cancellato.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.