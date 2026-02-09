Catalogo
SERIE TV09 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 9 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 9 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 9 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 9 febbraio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Sahika è determinata a estromettere Yildiz, approfittando del desiderio di Halit di avere un figlio maschio. Per riuscirci, spinge Erim a convincere il padre a relegare Yildiz negli alloggi della servitù, isolandola dal resto della famiglia.

Intanto, Zehra subisce un duro colpo: il suo computer viene hackerato e il manoscritto del suo libro cancellato.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

