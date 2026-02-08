La puntata integrale del 9 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz decide di trattenere in centrale la famiglia di Yigit per tutta la notte. Interroga nuovamente Cennet, ma durante l'interrogatorio viene interrotto da Firat, che gli comunica che c'è una persona che deve parlare urgentemente con lui.
Nel frattempo, Mert e Osman scappano con i soldi che hanno trovato nel muro del negozio indicatogli da Kadir.
Ilgaz e Ceylin si confrontano riguardo a Firat.
Intanto, il comandante bussa alla porta di Mert in piena notte e lo dichiara in arresto perché sospettato dell'omicidio di Kadir.