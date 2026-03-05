Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV05 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 6 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 6 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 6 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 6 marzo

Convinta che Sahika abbia manomesso l’esito del test di paternità, Yildiz decide di andare fino in fondo e fa analizzare un campione di DNA di Halit in diversi laboratori.

Tuttavia, il risultato è sempre negativo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video