La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 6 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Convinta che Sahika abbia manomesso l’esito del test di paternità, Yildiz decide di andare fino in fondo e fa analizzare un campione di DNA di Halit in diversi laboratori.
Tuttavia, il risultato è sempre negativo.