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Forbidden Fruit

SERIE TV09 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 9 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 9 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 9 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 9 aprile

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Ender e Sahika continuano a portare avanti il loro piano e separare Halit e Yildiz. Nel frattempo, Halit restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, chiede a Yildiz di non nascondergli più nulla e di stare lontana dal socio.

Il legame tra Yigit e Lila sembra ancora molto forte, nonostante il divorzio.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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