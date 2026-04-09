La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 9 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender e Sahika continuano a portare avanti il loro piano e separare Halit e Yildiz. Nel frattempo, Halit restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, chiede a Yildiz di non nascondergli più nulla e di stare lontana dal socio.
Il legame tra Yigit e Lila sembra ancora molto forte, nonostante il divorzio.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.