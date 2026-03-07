La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 7 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender cerca di tenere sotto controllo Sahika informandosi sui suoi spostamenti tramite Altin, ignara però che la donna sia in realtà in combutta con lei.
Nel frattempo, Lila si fa accompagnare a una festa da Yigit e, al termine della serata, tra i due scatta un bacio.
Infine, anche tra Kaya e Leyla si percepisce una crescente complicità, segno di un legame che sembra rafforzarsi sempre di più.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5