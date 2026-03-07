Catalogo
SERIE TV07 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 7 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 7 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 7 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 7 marzo

Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender cerca di tenere sotto controllo Sahika informandosi sui suoi spostamenti tramite Altin, ignara però che la donna sia in realtà in combutta con lei.

Nel frattempo, Lila si fa accompagnare a una festa da Yigit e, al termine della serata, tra i due scatta un bacio.

Infine, anche tra Kaya e Leyla si percepisce una crescente complicità, segno di un legame che sembra rafforzarsi sempre di più.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

