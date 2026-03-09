Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 marzo

Katherine Kelly Lang (Brooke) e Thorsten Kaye (Ridge) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 16 a sabato 21 marzo, preoccupata dal comportamento e dal tono della figlia, Brooke chiede apertamente a Hope se si stia innamorando di Finn. Dopo qualche esitazione, Hope ammette di aver iniziato a provare dei sentimenti per lui, descrivendolo come un uomo altruista e premuroso. Le preoccupazioni di Brooke peggiorano drasticamente quando Hope le rivela che Finn l'ha aiutata con le sue emicranie attraverso un massaggio ai punti di pressione.

Hope informa Brooke che Beth non è andata all'asilo perché malata.

Ridge confida a Carter che gli impegni come co-amministratore delegato lo distraggono troppo dal realizzare le collezioni per l'alta moda. Vorrebbe tornare solo a disegnare gli abiti, ma non vuole neanche che Steffy sia sommersa dal lavoro amministrativo e quindi vorrebbe rimettere in gioco Brooke.

Steffy confida a Brooke le sue crescenti preoccupazioni: è convinta che Hope si stia avvicinando troppo a Finn e teme che la donna possa influenzarlo, soprattutto sul delicato tema di Sheila, la sua madre biologica.

