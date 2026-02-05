La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Otto mesi più tardi, la famiglia Argun è profondamente cambiata: Halit ha al suo fianco una nuova fidanzata, Sahika, mentre Erim è sprofondato in una grave depressione, seguito unicamente da Yigit, ormai presenza costante in casa.
Yildiz, prossima al parto, desidera tornare in città, ma qualcosa la frena, lasciando aperti molti interrogativi sul suo futuro e sulle tensioni che la attendono.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.