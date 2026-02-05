Catalogo
SERIE TV05 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 5 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 5 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 5 febbraio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Otto mesi più tardi, la famiglia Argun è profondamente cambiata: Halit ha al suo fianco una nuova fidanzata, Sahika, mentre Erim è sprofondato in una grave depressione, seguito unicamente da Yigit, ormai presenza costante in casa.

Yildiz, prossima al parto, desidera tornare in città, ma qualcosa la frena, lasciando aperti molti interrogativi sul suo futuro e sulle tensioni che la attendono.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

