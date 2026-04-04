La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 4 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
La notizia del matrimonio tra Kaya e Ender sconvolge gli equilibri: Sahika va su tutte le furie, mentre Leyla è distrutta all'idea di perdere Kaya. Ender rassicura Nadir che le nozze non intralceranno i loro piani di potere, ricevendo in cambio un'indifferenza glaciale.
Intanto Yildiz, furiosa perché Halit ha assunto Sahika nella holding, tenta invano di coalizzare la famiglia contro l'uomo, insultando Zehra per la sua inerzia.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.