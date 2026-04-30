La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 30 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender va su tutte le furie e affronta Kaya: non riesce più a tollerare l'invadenza di Sahika nella vita di suo figlio ed esige che venga allontanata.
La resistenza di Kaya porta alla luce i problemi che sussistono da tempo nel loro rapporto.
Nadir tenta di convincere Halit a vendere le sue quote, ma riceve un rifiuto. Halit non è disposto a scendere a patti e mette in chiaro che la lotta per il controllo non è ancora finita.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.