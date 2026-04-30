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Forbidden Fruit

SERIE TV30 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 30 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 30 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 30 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 30 aprile

Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Ender va su tutte le furie e affronta Kaya: non riesce più a tollerare l'invadenza di Sahika nella vita di suo figlio ed esige che venga allontanata.

La resistenza di Kaya porta alla luce i problemi che sussistono da tempo nel loro rapporto.

Nadir tenta di convincere Halit a vendere le sue quote, ma riceve un rifiuto. Halit non è disposto a scendere a patti e mette in chiaro che la lotta per il controllo non è ancora finita.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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