La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo un'accesa lite a cena causata dalle parole di Halit, Yigit abbandona il ristorante seguito da Lila. Durante il tragitto in auto i due litigano di nuovo e il ragazzo abbandona Lila in autostrada.
La ragazza viene soccorsa e riaccompagnata a casa dalla polizia e racconta l'accaduto alla famiglia. Tutti si arrabbiano per il comportamento del ragazzo.
Sahika approfitta del momento di fragilità di Yigit per spingerlo a confidarsi.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.