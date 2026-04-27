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Forbidden Fruit

SERIE TV27 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 27 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 27 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 27 aprile

Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Dopo un'accesa lite a cena causata dalle parole di Halit, Yigit abbandona il ristorante seguito da Lila. Durante il tragitto in auto i due litigano di nuovo e il ragazzo abbandona Lila in autostrada.

La ragazza viene soccorsa e riaccompagnata a casa dalla polizia e racconta l'accaduto alla famiglia. Tutti si arrabbiano per il comportamento del ragazzo.

Sahika approfitta del momento di fragilità di Yigit per spingerlo a confidarsi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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