La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 26 febbraio
Leyla vede Kaya alla fermata dell’autobus e, quando lui le chiede com’è andata, finge di non essere riuscita a entrare per mancanza del tesserino. Più tardi, rimasto senza accompagnatrice per una cena di lavoro, Kaya le propone di andare con lui; dopo un primo rifiuto, Leyla decide di accettare.
Intanto, alla villa di Halit, la famiglia attende con ansia Sabri, convinta che possa scagionare Ender. Tuttavia, durante l’interrogatorio davanti a Erim, Sabri nega di averla aiutata.
Dietro il suo silenzio c’è la minaccia di Sahika, che ha intimato a Sabri di non testimoniare in favore di Ender, arrivando a promettere ritorsioni contro sua madre.
