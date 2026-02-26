Catalogo
SERIE TV26 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 26 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 26 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 26 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 26 febbraio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3 Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Leyla vede Kaya alla fermata dell’autobus e, quando lui le chiede com’è andata, finge di non essere riuscita a entrare per mancanza del tesserino. Più tardi, rimasto senza accompagnatrice per una cena di lavoro, Kaya le propone di andare con lui; dopo un primo rifiuto, Leyla decide di accettare.

Intanto, alla villa di Halit, la famiglia attende con ansia Sabri, convinta che possa scagionare Ender. Tuttavia, durante l’interrogatorio davanti a Erim, Sabri nega di averla aiutata.

Dietro il suo silenzio c’è la minaccia di Sahika, che ha intimato a Sabri di non testimoniare in favore di Ender, arrivando a promettere ritorsioni contro sua madre.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

