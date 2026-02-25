Catalogo
SERIE TV25 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 25 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 25 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 25 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 25 febbraio

Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit 2

Su suggerimento di Sibel, Leyla decide di recarsi in facoltà per parlare del suo percorso universitario. Pensa di inventare una scusa, ma Kaya si propone di accompagnarla.

Tuttavia, durante il tragitto, una telefonata improvvisa costringe Kaya a modificare i suoi piani, lasciando Leyla entrare da sola.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

