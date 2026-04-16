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Forbidden Fruit

SERIE TV16 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 16 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 16 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 16 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 16 aprile

Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate a seguito di una retata in un casinò.

Yigit e Lila si riscoprono innamorati dopo essersi chiariti. Yildiz viene a sapere di non essere stata presa in considerazione da Akin e Zehra per il loro video di Capodanno. I due, infatti, hanno preferito cercare un personaggio famoso al suo posto.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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