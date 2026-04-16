La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 16 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate a seguito di una retata in un casinò.
Yigit e Lila si riscoprono innamorati dopo essersi chiariti. Yildiz viene a sapere di non essere stata presa in considerazione da Akin e Zehra per il loro video di Capodanno. I due, infatti, hanno preferito cercare un personaggio famoso al suo posto.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.