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Forbidden Fruit

SERIE TV14 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 14 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 14 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 14 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 14 maggio

Gokhan Alkan (Kerim Incesu) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Gokhan Alkan (Kerim Incesu) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yildiz, aiutata da Emir e Caner, continua ad ottenere grande successo nella nuova impresa di produzione di purea di mela.

Ender e Nadir hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz. La festa prosegue nel migliore dei modi, grazie anche all'esibizione della cantante Irem, cugina di Yildiz. Durante i festeggiamenti, però, Lila si accorge della presenza di Yigit e della nuova fidanzata Vivian: la ragazza scoppia di gelosia.

Halit si mostra contrariato per l'iniziativa di Nadir e lo minaccia, sperando che smetta di corteggiare Yildiz.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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