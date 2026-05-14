La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 14 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz, aiutata da Emir e Caner, continua ad ottenere grande successo nella nuova impresa di produzione di purea di mela.
Ender e Nadir hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz. La festa prosegue nel migliore dei modi, grazie anche all'esibizione della cantante Irem, cugina di Yildiz. Durante i festeggiamenti, però, Lila si accorge della presenza di Yigit e della nuova fidanzata Vivian: la ragazza scoppia di gelosia.
Halit si mostra contrariato per l'iniziativa di Nadir e lo minaccia, sperando che smetta di corteggiare Yildiz.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.