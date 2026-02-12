La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 12 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra accetta di far stampare il suo libro in cambio di una grossa somma di denaro, ma, quando lo comunica alla famiglia, il padre la avverte che è stata truffata.
Leyla incontra Kaya in una boutique, dove vorrebbe candidarsi per un posto di lavoro; uscita dal negozio, rintraccia Caner, che scopriamo essere suo fratello.
Leyla gli chiede aiuto per trovare un impiego e Caner, inizialmente riluttante, accetta di raccomandarla proprio a Kaya.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.