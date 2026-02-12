Catalogo
SERIE TV12 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 12 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 12 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 12 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 12 febbraio

Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3

Zehra accetta di far stampare il suo libro in cambio di una grossa somma di denaro, ma, quando lo comunica alla famiglia, il padre la avverte che è stata truffata.

Leyla incontra Kaya in una boutique, dove vorrebbe candidarsi per un posto di lavoro; uscita dal negozio, rintraccia Caner, che scopriamo essere suo fratello.

Leyla gli chiede aiuto per trovare un impiego e Caner, inizialmente riluttante, accetta di raccomandarla proprio a Kaya.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

