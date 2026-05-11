La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 11 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz decide di dare una svolta alla sua carriera e contatta Nadir per accettare la proposta: diventare il nuovo volto del meteo. Il debutto, però, prende una piega inaspettata: Yildiz si presenta in studio con il piccolo Halit Can, e si ritrova a gestire il pianto del bambino a trasmissione già avviata.
La donna decide di non farsi prendere dal panico ma di prenderlo in braccio e cercare di calmarlo continuando a parlare. Con la massima naturalezza riesce a trasformare le previsioni del tempo in un momento dedicato a tutte le mamme. La sua spontaneità conquista il pubblico e rende la trasmissione un successo.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.