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Forbidden Fruit

SERIE TV11 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'11 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'11 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 11 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'11 maggio

Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz decide di dare una svolta alla sua carriera e contatta Nadir per accettare la proposta: diventare il nuovo volto del meteo. Il debutto, però, prende una piega inaspettata: Yildiz si presenta in studio con il piccolo Halit Can, e si ritrova a gestire il pianto del bambino a trasmissione già avviata.

La donna decide di non farsi prendere dal panico ma di prenderlo in braccio e cercare di calmarlo continuando a parlare. Con la massima naturalezza riesce a trasformare le previsioni del tempo in un momento dedicato a tutte le mamme. La sua spontaneità conquista il pubblico e rende la trasmissione un successo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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