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Be My Sunshine

SERIE TV12 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 12 maggio in streaming

La puntata del 12 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 12 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 12 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine


Latif cerca di riconquistare Zeynep, ma lei decide di restare da Selma e tra le due torna finalmente la pace.

Intanto Poyraz, per allontanare Batu da Haziran, lo invita a dormire da lui fingendo di voler fare pace dopo il litigio.

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