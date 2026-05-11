La puntata integrale del 12 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Latif cerca di riconquistare Zeynep, ma lei decide di restare da Selma e tra le due torna finalmente la pace.
Intanto Poyraz, per allontanare Batu da Haziran, lo invita a dormire da lui fingendo di voler fare pace dopo il litigio.