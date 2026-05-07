La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz sorprende Halit in compagnia di Leyla: questa scoperta la spinge ad andarsene di casa insieme ad Halit Can per la seconda volta e a voler chiedere il divorzio. Zehra e Lila si schierano dalla parte di Yildiz. Per colpa di Sahika, Ender e Kaya sono costretti ad annullare il viaggio per la luna di miele.



Yildiz - che ora vive a casa di Emir - è ormai determinata a divorziare da Halit. Chiede a Kaya di assisterla legalmente e lui, accettando l'incarico, decide di rientrare anticipatamente dalla luna di miele con Ender. Leyla è dispiaciuta perché Halit non l'ha mai contattata, ma Sahika la invita ad avere pazienza e la rassicura: è certa che Halit tornerà da lei.

Nel frattempo, Halit cerca un confronto con Yildiz, ma lei gli ribadisce la sua volontà di separarsi. Anche Ender va da Yildiz per cercare di farla ragionare, ma quando Yildiz scopre che lei era a conoscenza della relazione di Halit e Leyla, si sente tradita e l'accusa apertamente. Consolata da Emir e Caner, Yildiz decide di reagire e chiede proprio a Ender di aiutarla a mettere in atto un piano di vendetta contro Halit e Leyla. Ender le propone un'intervista con una giornalista.



Halit ha perso quasi tutto il suo potere ed è costretto ad accettare le condizioni dell'accordo di divorzio. Yildiz, stanca di vivere sacrificata nell'appartamento di Emir, punta i piedi per ottenere la villa acquistata per il piccolo Halit Can.

Nel frattempo, in azienda scoppia una guerra aperta tra Ender e Leyla: la prima cerca di umiliarla rinfacciandole il suo passato da amante, mentre Leyla, forte dell'appoggio di Halit e della sua crescente spregiudicatezza, non si lascia più intimidire e risponde colpo su colpo, arrivando a minacciare Ender in un confronto sempre più frequente. La soddisfazione di Ender arriva alle stelle quando Yildiz, giunta in ufficio per parlare con Halit dell'accordo di divorzio, incontra Leyla e le salta letteralmente addosso. Alla scena assistono tutti e Halit, furioso, firma per rabbia l'accordo di divorzio.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.