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Be My Sunshine

SERIE TV08 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni dell'11 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 11 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 11 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede l'11 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa.

Batu decide di non sporgere denuncia, e, per questo motivo, Poyraz viene rilasciato.

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