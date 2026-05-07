La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 11 maggio.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa.
Batu decide di non sporgere denuncia, e, per questo motivo, Poyraz viene rilasciato.