La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Il piano di Sahika procede per il meglio: Halit ha regalato a Leyla una casa e hanno passato la notte insieme. Intanto, Yigit racconta ad Ender e a Kaya di aver rotto con Lila. Inoltre, dice ai genitori che non devono rimanere sposati per farlo contento e che, se vogliono, possono divorziare. È chiaro che i due non ne hanno nessuna intenzione.

Sahika aggiorna Nadir sui progressi fatti. Entrambi sono d'accordo di mantenere ancora segreta la relazione di Halit e Leyla. Yldiz è determinata ad aprire un canale online e, mentre è al ristorante con Emir, conosce l'attore Enis Arikan e lo invita come suo primo ospite. Zerrin, andata in ufficio a trovare Halit, nota l'abbigliamento appariscente di Leyla. Mette al corrente Ender, che manda il fratello Caner a seguirla. Nadir riceve una telefonata dalla donna misteriosa e si danno appuntamento per quella sera.



Incaricati da Ender e Yildiz, Caner ed Emir pedinano Leyla sperando di scoprire qualcosa, ma falliscono nell'operazione. Sahika racconta a Ender che Leyla ha una relazione con il signor Faruk, responsabile finanziario dell'azienda. Ender, Kaya e Yigit escono a cena fuori: durante la cena Kaya regala ad Ender un anello come segno della loro rinnovata unione.

Leyla e Halit stringono il loro rapporto: lei durante una cena gli racconta di aver ricevuto una telefonata dal fotografo del catalogo aziendale, ma di aver rifiutato la proposta. Yildiz e Halit hanno un'accesa discussione perché lei lo vorrebbe più presente in casa.

Sahika convince Leyla a fingere una relazione con il signor Faruk dell'azienda per rendere credibile la bugia che ha raccontato ad Ender.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.