La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Leyla sfida Ender e si fa assumere nuovamente alla holding. Yigit confida a Kaya che Sahika ha una vita sregolata e così l'uomo decide di riportarla a casa per poterla controllare. Erim supplica il padre di non mandare Lila negli USA. Lui sembra ascoltarlo, ma ha in serbo una sorpresa per punire Lila in un altro modo. Quando Ender scopre che Sahika è tornata a vivere con loro va su tutte le furie e accusa la donna di mentire, ma Kaya ribadisce che, nonostante tutto, il suo dovere è quello di proteggerla.



Yildiz ed Ender studiano un piano, che coinvolge anche Nadir, per fare in modo che Halit licenzi Leyla dalla holding. Nel frattempo, Sahika trama per far sì che Halit si innamori di Leyla. A villa Argun si presenta Zerrin, tornata dagli Stati Uniti su richiesta di Halit per aiutarlo a gestire la situazione tra Lila e Yigit. La donna scopre poco alla volta le vicende che hanno coinvolto Lila e Yigit: l'innamoramento, il matrimonio, il divorzio e un nuovo innamoramento, ma soprattutto scopre che i genitori di Yigit sono Ender e Kaya, notizia che genera non poca angoscia in Zerrin.

In un confronto con Caner, Ender si dice certa che Kaya la ami davvero e assicura al fratello che il loro matrimonio funzionerà al di là dell'amore per Yigit, che li ha legati fino ad oggi. Infine, Yildiz si presenta a casa di Nadir e lo convince ad aiutarla nel piano per far licenziare Leyla.



Zehra decide di intervistare la sua ex matrigna Zerrin in un nuovo video da pubblicare sul suo canale. Ender confida a Caner di aver scoperto l'esistenza di una donna misteriosa nella vita di Nadir, memorizzata sul suo cellulare come "Z", e lo spinge a indagare per scoprire chi sia. Nadir finge di assecondare Yildiz, confermandole che Leyla si recherà a casa sua come promesso.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il mercoledì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.