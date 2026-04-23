Negli episodi 92, 93, 94 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla si fa riassumere alla holding e affronta Ender. Nel mentre, dopo aver saputo della sua vita sregolata, Kaya riporta a casa Sahika.



Dopo essere tornata alla vita di prima, Sahika continua a tramare per far sì che Halit si innamori di Leyla.

Halit fa tornare Zerrin dagli Stati Uniti per controllare Lila; Zerrin viene così a sapere che Lila si è sposata e che Yigit è figlio di Ender.



Infine, Yildiz va a casa di Nadir per convincerlo ad aiutarla a far licenziare Leyla.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 23 aprile in prima serata su Canale 5.

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