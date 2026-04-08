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Forbidden Fruit

SERIE TV08 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 9 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 9 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbiden Fruit 3Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbiden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 9 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 9 aprile

Ender e Sahika continuano a tramare per portare avanti il loro piano, cercando di separare Halit e Yildiz.

Intanto Halit restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, intimando a Yildiz di non nascondergli piu' nulla e di stare lontana dal suo socio.

Nel frattempo, il legame tra Yigit e Lila sembra ancora molto forte, nonostante il loro divorzio.

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