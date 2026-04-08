La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 9 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender e Sahika continuano a tramare per portare avanti il loro piano, cercando di separare Halit e Yildiz.
Intanto Halit restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, intimando a Yildiz di non nascondergli piu' nulla e di stare lontana dal suo socio.
Nel frattempo, il legame tra Yigit e Lila sembra ancora molto forte, nonostante il loro divorzio.