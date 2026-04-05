La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 7 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender presenta Nadir a Yigit e si accorge con stupore che i due si erano già incontrati. La donna, insospettita, parla con Nadir.
Anche Sahika ha un confronto con l'uomo per ribadirgli la validità della sua offerta.