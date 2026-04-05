Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV05 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 7 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 7 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 7 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 7 aprile

Ender presenta Nadir a Yigit e si accorge con stupore che i due si erano già incontrati. La donna, insospettita, parla con Nadir.

Anche Sahika ha un confronto con l'uomo per ribadirgli la validità della sua offerta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video