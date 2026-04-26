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Forbidden Fruit

SERIE TV26 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 27 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 27 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Enis Arikan (Self) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Enis Arikan (Self) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 27 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 27 aprile

Durante la cena, Yigit si arrabbia per quello che gli viene detto da Halit ed esce dal ristorante. Lila lo segue e prova a tranquillizzarlo. I due vanno via in auto, litigano e Yigit la abbandona in autostrada.

Sahika cerca di avvicinarsi a Yigit dopo averlo visto triste e arrabbiato.

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