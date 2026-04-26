La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 27 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante la cena, Yigit si arrabbia per quello che gli viene detto da Halit ed esce dal ristorante. Lila lo segue e prova a tranquillizzarlo. I due vanno via in auto, litigano e Yigit la abbandona in autostrada.
Sahika cerca di avvicinarsi a Yigit dopo averlo visto triste e arrabbiato.